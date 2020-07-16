إختطاف ناشطين بالاحتجاجات من ساحة التحرير وسط بغداد

2020/07/16 | 01:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد شهود عيان ومصادر اعلامية يوم الخميس باختطاف ناشطين بالاحتجاجات من ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.

وقال الشهود والمصادر لوكالة شفق نيوز، ان مجموعة مسلحة تستقل سيارة نوع "مهافي" بيضاء اللون اختطفت الناشطين بالاحتجاجات "حمزة كاظم"، و"علي خالد" بتهديد السلاح من وسط ساحة التحرير مركز التظاهرات في بغداد.

وسقط 600 قتيل في أعمال عنف رافقت الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة منذ تشرين الأول أكتوبر الماضي.

وتلى محتجون في وقت متقدم من صباح اليوم بيانا في ساحة التحرير طالبوا فيه باخراج الناشطين "حمزة كاظم" و"علي خالد" وفي حال عدم اطلاق سراحهما سيتم تصعيد وتيرة الاحتجاجات في بغداد.

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