روسيا.. تسجيل 24 وفاة جديدة بكورونا في موسكو

2020/07/16 | 01:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مركز عمليات مراقبة انتشار فيروس كورونا في موسكو، تسجيل 24 وفاة جديدة للمصابين بالفيروس في العاصمة الروسية.

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