2020/07/16 | 01:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬البصرة‭ – ‬الزمان‭ ‬ عقد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي،‭ ‬نهار‭ ‬الأربعاء،‭ ‬الجلسة‭ ‬الاسبوعية‭ ‬لاعضاء‭ ‬حكومته‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬البصرة‭. ‬وتعهد‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬القرارات‭ ‬والتوصيات‭ ‬منوهاً‭ ‬بالمضي‭ ‬في‭ ‬تحديد‭ ‬موعد‭ ‬للانتخابات‭ .‬ وقال‭ ‬الكاظمي‭ ‬مخاطبا‭ ‬الحضور‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬البصرة‭ ‬بين‭ ‬أهلنا،‭ ‬لنؤكد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬البصرة‭ ‬بصرتنا،‭ ‬هي‭ ‬ثغر‭ ‬العراق‮…‬‭ ‬تحدثوا‭ ‬عن‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يقيل أربعة مسؤولين في الموانئ ويعلن من البصرة حزمة وعود لقرارات ومسارات) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يقيل أربعة مسؤولين في الموانئ ويعلن من البصرة حزمة وعود لقرارات ومسارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).