العرب رهائن بيد جيرانهم

2020/07/16 | 01:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام كأنّ الدول الثلاثة ايران وتركيا واثيوبيا، فضلاً عن اسرائيل ، التي لها قضايا خلافية مع العرب تدرك بشكل يقيني انَّ العرب في أوهن مراحلهم التاريخية وانّها فرصة لفرض إرادات وتنفيذ سياسات لم يكن المجال متاحاً لها قبل عشرين سنة .اليوم اثيوبيا في موقف قوي ماضية لملء سد النهضة على النيل من […]

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