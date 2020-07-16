ستة كيانات في العراق وسوريا على لائحة داعمي الارهاب

2020/07/16 | 01:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬الرياض‭ – ‬لندن‭ – ‬الزمان أدرجت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وست‭ ‬دول‭ ‬في‭ ‬‮«‬مركز‭ ‬استهداف‭ ‬تمويل‭ ‬الإرهاب‮»‬‭ ‬ستة‭ ‬أشخاص‭ ‬وكيانات‭ ‬مرتبطة‭ ‬بداعش‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا،‭ ‬على‭ ‬لائحة‭ ‬تمويل‭ ‬الأرهاب،‭ ‬بهدف‭ ‬تعطيل‭ ‬قدرة‭ ‬التنظيم‭ ‬على‭ ‬تمويل‭ ‬عملياته‭ ‬حول‭ ‬العالم‭.‬ وحسب‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأميركية،‭ ‬يستهدف‭ ‬الإجراء‭ ‬‮«‬شركات‭ ‬خدمات‭ ‬مالية‭ ‬وهيئة‭ ‬خيرية‭ ‬تعمل‭ ‬بذرائع‭ ‬زائفة،‭ ‬لعبت‭ […]

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