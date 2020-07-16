العراق...مقتل

2020/07/16 | 01:38 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت القوات المسلحة العراقية عن مقتل "والي بغداد" في داعش ويده الإعلامية المدعو ليث جمال الملقب أبو البراء، ونائبه قتال المهاجر....

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