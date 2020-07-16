2020/07/16 | 01:44 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللاعب علي عصام يوقع على كشوفات نادي زاخو قادما من الديوانية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللاعب علي عصام يوقع على كشوفات نادي زاخو قادما من الديوانية) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللاعب علي عصام يوقع على كشوفات نادي زاخو قادما من الديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).