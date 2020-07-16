2020/07/16 | 02:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الرحالي لقد كان للمرأة الحسانية في ثقافتنا الشعبية المغربية وضعية مختلفة عن نظيراتها في المكونات الثلاث الأخرى مما يجعلنا أمام التنوع الثقافي داخل البنية الثقافة المعنية الواحدة التي نعنى بدراستها ومن هنا جاء تناول قضية المرأة ليس في محاولة لأفرادها بالتراث الشفهي ونقله ولكن من خلال العمل على بيان التجليات المختلفة لوظائفها المتنوعة داخل بنية الثقافة ودورها المتشعب في إنتاج أشكال خاصة بها جعلتنا نرفع قبعا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شذرات ثقافية عن المرأة الحسانية - محمد الرحالي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شذرات ثقافية عن المرأة الحسانية - محمد الرحالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).