واشنطن تعتزم اتخاذ اجراءات بشأن تطبيقات تيك توك

2020/07/16 | 02:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أنها ستتخذ إجراءات بشأن تطبيقات "تيك-توك" و"وي شات"، وضد تطبيقات صينية أخرى في الأسابيع القليلة المقبلة.

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