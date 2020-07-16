رجل يطلق النار على نفسه في جهاز أمني حساس وسط بغداد

2020/07/16 | 02:54 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرسجلت العاصمة بغداد، الأربعاء، 4 حالات انتحار في العاصمة خلال الـ 24 ساعة الماضية، إحداها لمنتسب في جهاز الأمن الوطني.

قال مصدر أمني، وفق وسائل إعلام محلية، إن "4 حالات انتحار سجلت في بغداد خلال 24 ساعة"، مبينًا أن "أحد المنتحرين منتسب في جهاز الأمن الوطني".

وأضاف المصدر، أن "المنتسب أقدم على الانتحار بإطلاق النار على نفسه من مسدس بعهدته أثناء الدوام الرسمي في مقر الجهاز بالمنطقة الخضراء".

كما بين، أن "منطقة الحسينية في بغداد شهدت انتحار شاب ثلاثيني شنقاً"، موضحًا أن "فتاتين انتحرتا أيضًا شنقًا في حادثين منفصلتين، الأولى في منطقة الشرطة الخامسة لفتاة تبلغ من العمر 13 سنة والثانية في منطقة البنوك لفتاة تبلغ من العمر 20 سنة".

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