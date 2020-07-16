إيرلندا تؤجل رفع قيود كورونا وسط ارتفاع الإصابات

2020/07/16 | 03:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن، تأجيل المرحلة الجديدة من رفع القيود المفروضة لمنع انتشار فيروس كورونا في البلاد.

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