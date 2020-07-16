شعار الدولة مكتوب على اجساد النساء - منال حميد غانم

2020/07/16 | 04:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#منال_حميد_غانم كما يفصل نزار قباني من جلد النساء عباءة عندما قال " فصلت من جلد النساء عباءة وبنيت اهراما من الحلمات ) كذلك هي الحكومات في شرق الارض وغربها، وهنا فقط لا تشعر دول شرق المتوسط انها ذات ميزة سلبية عظيمة تتوسم صدرها لوحدها بل تتشاركها مع دول أخرى متقدمة ورجعية في ان واحد .فنلاحظ ان الحكومة بشكل عام اذا جاءت عبر انتخابات حرة او عبر انقلاب او ثورة وتمرد او اجتياح أو غيرها من سبل تغيير الحكومات فأنه ......





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