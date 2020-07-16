عاجل : أنقرة تعلن مصرع 7 رجال أمن بتحطم طائرة

2020/07/16 | 06:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وكالة الأناضول التركية نقلا عن وزير الادخلية أن 7 من أفراد الأمن لقوا مصرعهم في حادث تحطم طائرة استطلاع بإقليم فان في شرق تركيا.

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