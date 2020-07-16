الجيش العراقي يعلن نتائج ثلاث عمليات لملاحقة فلول ’داعش’

2020/07/16 | 07:18 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، عن مقتل 6 عناصر من تنظيم "داعش" الارهابي والقبض على آخرين نتيجة ثلاث عمليا...

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