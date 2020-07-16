اطلاق سراح الناشطين بالاحتجاجات بعد ساعات على اختطافهما وسط بغداد

2020/07/16 | 07:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افادت مصادر من ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد يوم الخميس باطلاق سراح ناشطين بالاحتجاجات بعد ساعات على اختطافهما من ساحة التحرير وسط بغداد.

وكانت مصادر اعلامية وشهود عيان قد افادوا في وقت سابق من اليوم، بان مجموعة مسلحة تستقل سيارة نوع "مهافي" بيضاء اللون اختطفت الناشطين بالاحتجاجات "حمزة كاظم"، و"علي خالد" بتهديد السلاح من وسط ساحة التحرير مركز التظاهرات في بغداد.

الا ان مصادر من الساحة ابلغت وكالة شفق نيوز، بأن المسلحين اطلقوا سراح "كاظم" و"خالد" من دون التعرض الى اي اذى وهما الان يتواجدنا بين المتظاهرين في ساحة التحرير.

وسقط 600 قتيل في أعمال عنف رافقت الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة منذ تشرين الأول أكتوبر الماضي.

وتلى محتجون في وقت متقدم من صباح اليوم بيانا في ساحة التحرير طالبوا فيه باخراج الناشطين "حمزة كاظم" و"علي خالد" وفي حال عدم اطلاق سراحهما سيتم تصعيد وتيرة الاحتجاجات في بغداد.

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