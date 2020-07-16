هذه الثمرة تدمر الكوليسترول في الجسم

2020/07/16 | 07:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أولغا إيفينسكايا، مؤلفة عدد من الكتب في مجال الطبخ والتغذية الصحية، أن افوكادو يساعد على التخلص من الكوليسترول “الضار” في الجسم.ووفقا لها، الأفوكادو مفيد جدا للجسم، ولا يمكن لأي مادة غذائية أخرى أن تقارن به بحسب مانقلت “نوفوستي”.وتقول، “إن كمية المواد المفيدة فيه كثيرة جدا، ولكن أهمها هي الأحماض الدهنية غير […]

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