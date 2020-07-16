خديجة بن قنة تعود لشاشة الجزيرة

2020/07/16 | 07:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عادت مذيعة قناة “الجزيرة” القطرية المتألقة “خديجة بن قنة” للظهور بشكل دائم على الشاشة بعد فترة غياب مؤقتة بسبب استكمال برنامج علاجها.وتم إدراج “خديجة” ضمن لائحة المذيعين والمذيعات للفترة المقبلة.الإعلامية الجزائرية قالت، في تصريح خاص لـ”القدس العربي”، إنها ستعود لجمهورها “الذي اشتاقت له لتقديم النشرات الإخبارية الرئيسية، ومتابعة المستجدات الإقليمية والدولية”.[…]

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