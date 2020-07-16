2020/07/16 | 07:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعاني الكثير من الرجال حول العالم، من مشكلة البطن البارز، والتي يمكن التخلص منها عن طريق الالتزام بالتمارين الرياضية، او اتباع حمية غذائية، لكن إذا لم يكن لديك الوقت الكافي للقيام بذلك أو الطاقة، فعليك اتباع نصائح خبراء الموضة، أثناء ارتداء الملابس لإخفاء “الكرش”.يستعرض “مصراوي” عدة حيل بسيطة بالملابس لإخفاء البطن البارز، وفقا لما […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حيل بسيطة بالملابس لإخفاء دهون البطن) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حيل بسيطة بالملابس لإخفاء دهون البطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).