اسم جديد للكامب نو قريبا

2020/07/16 | 07:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسم رئيس نادي برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، مستقبل ليونيل ميسي، كما تحدث عن مصير كيكي سيتيين، وموقف تشافي هيرنانديز من تدريب البارسا.قال بارتوميو في تصريحاته لإذاعة راديو كاتالونيا: “كيكي سيتين سيقود الفريق في دوري أبطال أوروبا، ونيتنا هي استمراره للموسم القادم أيضاً”.وأضاف: “تشافي سوف يكون المدرب يوم من الأيام، نعم أراه جاهز […]

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