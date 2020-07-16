عرض كتاب (تهافت الأصوليات الإمبراطورية) (الحلقة الأولى 1/ 4) - حسن خليل غريب

2020/07/16 | 08:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_خليل_غريب (الفصل الأول والثاني)تعريف بالكتاب:صدر كتاب (تهافت الأصوليات الإمبراطوية، وأو، شروق العصر القومي العربي) في العام 2009، عن دار الطليعة في بيروت، للكاتب حسن خليل غريب.يقع الكتاب في حوالي 300 صفحة من الحجم الكبير.



ويحتوي على سبعة فصول.



الهدف من إصدار الكتاب، جهد مضاف إلى جهد المفكرين العرب، في الدفاع عن أهمية الفكر القومي في بناء الدولة القومية.وإن كان الكتاب قد حمل عنواناً رئيسا ......





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