آيا صوفيا : من متحف الى مسجد ,هل من معترض ! - هاله ابوليل

2020/07/16 | 08:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#هاله_ابوليل عودة آيا صوفيا كمسجد ازعج البابا واليونان والسيسي ومشايخ الثورة المضادة , لماذا يا ترى ! زيارة المتحفقبل سنوات ذهبت مع قريبة لي تقطن في كندا مع ابنتها ذات 18 عشر ربيعا الى اسطنبول لمدة ثمانية ايام , كنا نتجول في العاصمة اسطنبول وزرنا بورصة وجزر الاميرات ,وكل يوم احثهم لزيارة المتاحف وهم يمتنعون عن زيارة آيا صوفيا و قصر توبكابي و متحف توب كاب وغيرها بسبب تكلفة التذاكر فقد قال لنا ......





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