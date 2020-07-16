انخفاض بأسعار النفط بعد اتفاق لأوبك

2020/07/16 | 08:06 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت أسعار النفط يوم الخميس بعد أن اتفقت أوبك وحلفاء مثل روسيا على تخفيف القيود القياسية على المعروض اعتبارًا من أغسطس ، على الرغم من أن الانخفاض خففته الآمال في انتعاش سريع للطلب الأمريكي بعد تراجع أكبر من المتوقع من مخزونات الخام في البلاد.

انخفض خام برنت LCOc1 بمقدار 13 سنتًا أو 0.3٪ إلى 43.66 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 0015 بتوقيت جرينتش ، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي CLC1 بمقدار 18 سنتًا أو 0.4٪ إلى 41.02 دولارًا للبرميل.



ارتفعت بنسبة 2 ٪ في اليوم السابق ، بمساعدة انخفاض مخزونات الخام الأمريكية.

اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها ، المعروفون باسم أوبك + ، يوم الأربعاء على تقليص تخفيضات إنتاج النفط من أغسطس مع تعافي الاقتصاد العالمي ببطء من جائحة فيروسات التاجية.

تعمل أوبك + على خفض الإنتاج منذ مايو بمقدار 9.7 مليون برميل يوميًا ، أو 10٪ من المعروض العالمي ، ولكن بدءًا من أغسطس ، ستنخفض التخفيضات رسميًا إلى 7.7 مليون برميل يوميًا حتى ديسمبر.

وقال كازوهيكو سايتو كبير المحللين في فوجيتومي كو "بعض المستثمرين جنى أرباحا بعد قرار أوبك + لكن السحب الكبير للخام الأمريكي قدم بعض الدعم."

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة انخفاض مخزونات الخام الأمريكية 7.5 مليون برميل الأسبوع الماضي ، متقلصة أكثر بكثير من الانخفاض البالغ 2.1 مليون برميل الذي توقعه المحللون في استطلاع أجرته رويترز.

وعلى الرغم من اتفاق أوبك + الرسمي ، قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن تخفيضات الإنتاج في أغسطس وسبتمبر ستصل إلى حوالي 8.1 مليون إلى 8.3 مليون برميل يوميا ، أكثر من الرقم الرئيسي.



وقال الوزير إن ذلك يرجع إلى أن الدول في المجموعة التي زادت إنتاجها في وقت سابق من هذا العام ستعوض عن طريق إجراء تخفيضات إضافية في أغسطس-سبتمبر.

وقالت ريستاد إنرجي في مذكرة ، إنه من المتوقع أن تظل أسعار النفط ثابتة ، حيث من المرجح أن تؤدي الزيادة في الخام الذي تعالجه المصافي إلى تعويض ارتفاع أحجام الإمدادات.

وقالت "نجد أن الأسعار يجب أن تبقى كما هي لبقية عام 2020 حيث أن أي ارتفاع سيؤذي هوامش التكرير التي تكافح بالفعل وسيؤثر سلبا على الانتعاش الأكثر إلحاحا في تشغيل المصافي".

وفي مكان آخر ، قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول يوم الأربعاء إن أسواق النفط العالمية تعيد التوازن ببطء بعد الصدمات التي شوهدت خلال إغلاق الفيروس التاجي ، حيث من المتوقع أن تصل الأسعار إلى حوالي 40 دولارًا للبرميل في الأشهر المقبلة.

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