مقتل والي بغداد في تنظيم داعش بالعراق

2020/07/16 | 08:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن جهاز المخابرات العراقي، مساء أمس الأربعاء، مقتل القيادي في تنظيم داعش الإرهابي، عمر الكرطاني، واثنين من مرافقيه في عملية نوعية خاصة لم يحدد مكانها.وذكر جهاز المخابرات العراقي أنه “خلال عملية خاصة وخاطفة نوعية قتل والي بغداد عمر شلال عبيد الكرطاني ويده الإعلامية ليث جمال أبو البراء ونائبه العربي الجنسية قتال المهاجر”، وفق سكاي […]

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