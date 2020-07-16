2020/07/16 | 08:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال كاتب إسرائيلي إن “هذه الأيام من شهر تموز تشهد مرور عشرين عاما من محادثات كامب ديفيد الفاشلة بين إسرائيل والفلسطينيين، حيث قضى ممثلو الجانبين أياما وأسابيع طويلة من العزلة في المجمع الأمريكي، أملا في دفع عملية السلام قدما بينهما، لكن المباحثات جاءت فاشلة، رغم أنها شهدت توافقا حول الخطوط العريضة لأي مبادرة سياسية باتت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفاصيل جديدة عن قمة كامب ديفيد) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفاصيل جديدة عن قمة كامب ديفيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).