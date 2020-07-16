كورونا لبنان: عدنا إلى نقطة الصفر.. والآتي أعظم

2020/07/16 | 08:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كما كان متوقعاً، عادت أرقام الإصابات بفيروس “كورونا” أمس الى التحليق مع تسجيل 91 إصابة (68 مُقيماً و23 وافداً)، ليرتفع إجمالي الإصابات منذ 21 شباط الماضي إلى 2542، فيما وصل عدد المُصابين الفعليين، حتى ليل أمس، إلى 1049.هذا الأرقام تشير، بوضوح، إلى واقع العودة إلى النقطة الصفر، فيما بات المسار الوبائي في “عزّه”، مع […]

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