2020/07/16 | 08:23 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تشهد المناطق كافة في العراق، اليوم الخميس، طقسا صحوا وحارا بتأثير المنخفض الحراري العربي، فيما تكشفت ايام ذروة الموجة الحارة المرتقبة الاسبوع المقبل والتي ستمتد ليومين اضافيين من الاسبوع الذي يليه بدرجات حرارة قد تصل إلى 53 درجة مئوية، فيما شدد مختصون على تعليمات بتجنب التعرض للشمس وتبريد مناطق الوجه والرأس وشرب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نماذج تتوقع “أرقامًا” مرعبة لدرجات حرارة “الموجة الساخنة” الأسبوع المقبل.. ومختصون يطلقون تحذيرات) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نماذج تتوقع “أرقامًا” مرعبة لدرجات حرارة “الموجة الساخنة” الأسبوع المقبل.. ومختصون يطلقون تحذيرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).