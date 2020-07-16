مشاهد “مرعبة” من النجف: تشققات مضيئة ودخان من جوف الأرض.. ومختصون يقدمون تفسيرًا

2020/07/16 | 08:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد رصد سكان احدى المناطق جنوب غرب محافظة النجف، مشاهد غريبة من باطن الأرض، متمثلة بتشققات مضيئة توحي إلى انها شعلات نارية فضلا عن دخان ينبعث من التشققات، في مشاهد مقاربة للبراكين.وأظهر مقطع مصور رصدته “يس عراق”، تشققات نارية في واحة الرهبان جنوب غرب النجف بمسافة 75 كيلومتراً، وتظهر فيه النيران والابخرة […]

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