توجه حكومي لتوحيد سلّم الرواتب في العراق

2020/07/16 | 08:45 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افصح عضو اللجنة المالية النيابية حنين القدو يوم الخميس عن وجود توجه لدى الحكومة الاتحادية لتوحيد سلم رواتب الموظفين في البلاد.

وقال عضو اللجنة حنين القدو لـوكالة شفق نيوز، إن "وزير المالية أبلغ أعضاء اللجنة المالية عن وجود توجه حكومي لتوحيد سلم رواتب الموظفين في الفترة المقبلة"، لافتا إلى أنه "لا يوجد وقت محدد لاكتمال صيغة القانون لسلم الرواتب الجديد".

وبشان استقطاع نسبة من رواتب الموظفين، بين القدو، أن "الحكومة ليس لديها أي توجه بذلك ولا يوجد أي استقطاع للرواتب الموظفين في الفترة المقبلة، ولن يحصل خصوصا بعد التصويت على قانون الاقتراض المحلي والخارجي لسد العجز المالي السنة 2020".

وكانت الحكومة قد تقدمت بمشروع القانون ويتضمن اقتراض خارجي بقيمة 5 مليارات دولار، وداخلي بقيمة 15 تريليون دينار لسد العجز المالي في البلاد، وقد صادق عليه البرلمان.

وتكافح الحكومة العراقية لتأمين رواتب الموظفين والنفقات التشغيلية الأخرى جراء انهيار أسعار النفط بفعل جائحة كورونا التي شلت قطاعات واسعة من اقتصاد العالم.



ويعتمد البلد على إيرادات بيع الخام لتمويل 95 في المئة من نفقات الدولة.

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