العدل: موقف كورونا في سجون الأحداث مسيطر عليه

2020/07/16 | 08:50 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأفادت وزارة العدل، الخميس، برفع مستوى الاجراءات الوقائية الخاصة بسجون الاحداث، لدرء حدوث إصابات جديدة بفيروس كورونا بين النزلاء .وقال مدير دائرة اصلاح الاحداث في وزارة العدل كامل امين، ان "الوزارة وضمن اجراءاتها لحماية السجون من انتشار كورونا، اجرت زيارة تفقدية الى قسمي دار ملاحظة بغداد ومدرسة تأهيل الفتيان، للوقوف على مستوى الاجراءات الصحية والوقائية فيهما والتحقق من عدم انتشار أي عدوى أو اصابات بين النزلاء والاحداث".واضاف، ان "الوزارة اعدت الخطط اللازمة بهذا الشأن، التي تضمنت زيادة التنسيق مع وزارة الصحة من خلال ممثل الوزارة في خلية الازمة المركزية، وكذلك رفع مستوى الاجراءات الوقائية الصحية والطبية فيها، وزيادة الفحوصات ورفد الاقسام الصحية في السجون بالادوية".

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