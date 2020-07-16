اسماء المدراء الذين تم تغييرهم في ميناء ام قصر

2020/07/16 | 08:51 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وكالة الانباء العراقية، عن اسماء المدراء في ميناء ام قصر بمحافظة البصرة الذين تم تغييرهم بأمر من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي....

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