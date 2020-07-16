العمل: مساع لشمول النازحين بقروض البنك الدولي


العمل: مساع لشمول النازحين بقروض البنك الدولي
2020/07/16 | 08:54 - المصدر: الفرات نيوز
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