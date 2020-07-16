فيديو سناب لأقل من دقيقة يقلب حياة طفلين سعوديين بمشروعهم الخاص.. مدون مشهور روج لهم فكانت المفاجأة!

2020/07/16 | 08:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة تمكن مقطع فيديو نشر على منصة سناب أحد المشاهير في السعودية، من تغيير حال طفلين بتطوير مشروعهم الخاص البسيط في إحدى مناطق السعودية.وقام احد المشاهير الذي يدعى عبدالرحمن المطيري بزيارة احد الاطفال في مشروعهم الخاص المتمثل ببيع عصائر وشاي وقهوة على احدى الطرق في المملكة السعودية، قبل ان يسمح له […]

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