اسماء المدراء الذين تم تغييرهم في ميناء ام قصر بأمر الكاظمي

2020/07/16 | 09:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت اسماء المدراء في ميناء ام قصر بمحافظة البصرة الذين تم تغييرهم بأمر من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.وتم تغيير حميد حسين علي، مدير مركز ام قصر الشمالي، وعلاء عبد المنعم داوود، مدير مركز ام قصر الجنوبي، وعبد الجليل صبحي جاسم، مدير مركز ام قصر الاوسط، ومؤيد ياسين عبد الجبار، مدير كمرك بوابة البصرة.وكان […]

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