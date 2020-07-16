عملية اختراق كبرى لتويتر شملت شخصيات “هامة” ورؤساء: المخترقون كسبوا أكثر من مئة ألف دولار.. وهبوط حاد يضرب أسهم المنصة

2020/07/16 | 09:03 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة انخفض سهم شركة “تويتر” مساء الأربعاء بنحو حاد، بعد هجوم تاريخي لهكرز، حيث تم اختراق حسابات مشاهير وقادة على شبكة التواصل الاجتماعي.ووفقا لوسائل إعلام فقد تراجع سهم “تويتر”، بحلول الساعة 10:44 بتوقيت غرينتش، بنسبة 3.3%.، وانخفضت بذلك القيمة السوقية لشركة “تويتر” بنحو مليار دولار خلال ساعة من التداولات.وذكرت وسائل […]

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