2020/07/16 | 09:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصرف الرافدين يعلن استمراره في منح السلف للموظفين وكالة تقدم الاخبارية.

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