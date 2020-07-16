شفاء 29 مصابا بكورونا في منطقة بإقليم كوردستان

2020/07/16 | 09:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مديرية الصحة العامة في ادارة منطقة "رابرين" في اقليم كوردستان يوم الخميس تماثل 29 مصابا بفيروس كورونا للشفاء التام.

وقالت المديرية في بيان نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوم، اليوم، إن 29 مصابا قد اكتسبوا الشفاء في حدود ادارة منطقة "رابرين" ليرتفع عدد حالات المتعافين في المنطقة الى 99 حالة.

ودعا البيان المواطنين الى الالتزام بالتعليمات الصحية، وتجنب التواجد في الاماكن المزدحمة، وارتداء الكمامات والقفازات.

ووجهت وزارة صحة اقليم كوردستان يوم الاربعاء دعوة مستعجلة الى المتعافين من فيروس كورونا للتبرع بيلازما الدم لانقاذ حياة مصابين حالتهم الصحية حرجة.

وكانت وزارة الصحة في الاقليم قد اعلنت امس الاربعاء تشخيص 238 اصابة جديدة مع تماثل 78 حالة للشفاء، و وفاة 18 مصابا بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

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