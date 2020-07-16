2020/07/16 | 09:21 - المصدر: بغداد اليوم

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حريق كبير يأتي على أكثر من 15 خيمة في ساحة الحبوبي ومبنى تجاري

يتبع.



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اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، الاربعاء، تمكن جهاز المخابرات الوطني من قتل مايسمى بوالي بغداد ومساعده الإعلامي ونائبه الحربي.

وقال رسول في بيان، انه "وفقاً لمعلومات دقيقة، ‏

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اصدر محافظ صلاح الدين، عمار جبر ،اليوم الاربعاء، توجيها جديدا بشأن حظر التجوال.

وقال جبر في بيان تلقته وكالة (بغداد اليوم) انه "سيتم العمل بالحظر الشامل، خلال ايام الخميس والجمعة والسبت، كما سيتم الغاء كافة الا

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وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي، الاربعاء، بالتحقيق بشأن ما تداول عن تقييد الشرطة لرجل مصاب بكورونا في كركوك.

وقال المكتب الاعلامي للغانمي في بيان، ان الاخير امر بتشكيل لجنة تحقيقية وايفادها الى محافظة كركوك لغرض ا

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