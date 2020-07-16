مواقع التواصل “تشتعل”.. هل برأ القضاء عنصري الحشد المتهمين باغتصاب طفلة بالموصل؟

2020/07/16 | 09:23 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تضج مواقع التواصل الاجتماعي “غاضبة” بشأن عملية الاغتصاب المرتكبة على يد عنصرين من الحشد العشائري التابع للنائبة عن الموصل بسمة بسيم، فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي انباءً عن اطلاق سراح العنصرين المتهمين من قبل القضاء لـ”عدم كفاية الأدلة”.وتصدر وسم “حق بنت الموصل” الترند العراقي خلال الساعات الماضية، ضمن حملة […]

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