نائب: الكاظمي مطالب بتوضيح ماجرى خلال المفاوضات مع الجانب الأميركي

2020/07/16 | 09:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص بين النائب عن تحالف سائرون مضر خزعل، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بحاجة الى إيضاح جملة أمور تهم الشعب العراق، لافتا الى ان المطالب الأهم هي معرفة البرلمان بمفاوضات الحكومة مع الجانب الأميركي حيث ان الكاظمي مطالب بتوضيح مجريات المفاوضات.وقال خزعل لـ /المعلومة/، ان “الموقف المالي للعراق وتأخر صرف الرواتب بحاجة الى […]

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