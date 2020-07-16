عائقان رئيسيان يُبعدان برشلونة عن ديفيد ألابا

2020/07/16 | 09:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةتكبد نادي برشلونة خسائر فادحة على مدار الأشهر الماضية، بعد توقف النشاط وإغلاق كافة منافذه التي كانت تُنعش خزائنه بالملايين، وما زاد الطين بلة، هو تأخر طرح قمصان الفريق للموسم الجديد، ما وضعه أمام خسائر جديدة.وبات برشلونة مُطالباً بالتعاقد مع ظهير أيسر جديد، في ظل الأنباء التي تُؤكد أن جونيور فيربو سيدخل في صفقة لاوتارو مارتينيز، ما يعني أن جوردي ألبا سيبقى بدون بديل داخل أسوار “كامب نو”.ديفيد ألابا ضمن أولويات برشلونة ولكن!وبحسب صحيفة “سبورت بيلد” الألمانية، فإن برشلونة يسعى للتعاقد مع ظهير قوي يُنافس جوردي ألبا في مركز الظهير الأيسر، ويُعد ديفيد ألابا نجم بايرن ميونخ، هو الخيار الأفضل لهذه المهمة.وأشارت الصحيفة المذكورة، إلى أن مفاوضات تجديد عقد ديفيد ألابا لا تسير على الطريق الصحيح، وبالتالي سيضطر بايرن ميونخ لبيعه خلال الصيف الجاري، حتى يتجنب خسارته مجاناً خلال الصيف القادم (2021).وأوضحت، أن ديفيد ألابا يُفضل الانتقال إلى الفريق الكتالوني، ولكن ما يُعوق برشلونة عن إتمام الصفقة، هو أن قيمة اللاعب ستكون مرتفعة، كما أن النادي لا يستطيع تحمل راتب النجم النمساوي بسبب الأزمة المالية حالياً.ومن المتوقع أن يضع بايرن ميونخ، لاعبه ديفيد ألابا على قائمة المغادرين هذا الصيف، ولكن بمبلغ مالي يصل إلى 60 مليون يورو، وهي قيمة لن يستطيع البارسا دفعها في الوقت الحالي.

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