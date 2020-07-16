شاهد: علي عدنان يسجل “هدفًا مدهشًا” في أولى مباريات موسم الدوري الاميركي.. احمد راضي وعلي هادي “حاضران”

2020/07/16 | 09:58 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد افتتح اللاعب العراقي علي عدنان موسمه الجديد مع فريق فانكوفر وايتكابس الاميركي، بهدف “مدهش”.واظهر مقطع فيديو عدنان وهو يسجل هدف في الدقيقة السابعة من المباراة في مرمى فريق سان خوسيه إيرثكويكس، في الدوري الاميركي حيث انتهت المواجهة بفوز إيرثكويكس بنتيجة 4-3.Following his goal, Ali Adnan paid tribute to Ahmed Radi […]

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