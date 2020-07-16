تعرف عن “خطر حقيقي” يمكن أن يطال طعامك اليومي

2020/07/16 | 10:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..وجدت دراسة جديدة أن الجسيمات المنتجة من النفايات البلاستيكية تمتصها جذور النباتات، ويمكن أن تنتهي في القمح والخضروات التي نتناولها.ودرس فريق من الأكاديمية الصينية للعلوم مدى انتشار اللدائن الدقيقة – التي تنتج من نفايات بلاستيكية، مثل زجاجات المياه.وعُثر على مصدر التلوث هذا في جميع أنحاء المحيط والأنظمة البيئية المائية […]

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