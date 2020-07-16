في استطلاع وطني جديد: بايدن يتقدم على ترامب بفارق 15 نقطة

2020/07/16 | 10:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … افتتح نائب الرئيس الامريكي السابق والمرشح الديمقراطي جو بايدن ، حملته متقدما على الرئيس الحالي دونالد ترامب بفارق 15 نقطة وفقًا لاستطلاع وطني جديد أجرته جامعة كوينيبياك ، والذي يوضح أيضًا الأخبار السيئة للرئيس بشأن الاقتصاد ، وهي نقطة ترويجه الأكثر أهمية لإعادة انتخابه.وذكرت شبكة سي ان ان في تقرير ترجمته […]

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