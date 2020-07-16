علي عدنان يقدم مباراة رائعة ويسجل هدفا لفانكوفر

2020/07/16 | 10:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم لاعب منتخبنا الوطني والمحترف في صفوف فانكوفر وايت كابس الكندي مباراة استثنائية امام فريق سان خوسيه إيرثكويكس فجر اليوم الخميس، في اللقاء الذي جمعهما لحساب المجموعة الثانية من الدوري الامريكي لكرة القدم والتي انتهت لصالح سان خوسيه 4-3 .

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