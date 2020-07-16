وزير العمل يكشف عن مساع لشمول النازحين بقروض البنك الدولي

2020/07/16 | 10:07 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، الخميس، عن مساع لشمول العاطلين من النازحين بقروض البنك الدولي، مؤكدة تنسيقها مع منظمات دولية لمواجهة الازمة الاقتصادية وجائحة كورونا.وقال الركابي في في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، ان وزارته “تتجه الى دعم العاطلين من النازحين بالتنسيق مع الجهات المختصة، لتخصيص جزء من مبلغ […]

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