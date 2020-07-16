2020/07/16 | 10:10 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في واسط لاكثر من 5 الاف منذ بدء الازمة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/16 | 10:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في واسط لاكثر من 5 الاف منذ بدء الازمة) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في واسط لاكثر من 5 الاف منذ بدء الازمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).