الخزعلي يدعو لبسط السيطرة على منافذ كردستان وإعطاء الكهرباء أولوية

2020/07/16 | 10:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..دعا الأمين العام لحركة عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، الخميس، الحكومة الاتحادية الى بسط السيطرة على باقي المنافذ في إقليم كردستان وعدم إقتصار الإجراءات على منافذ الوسط والجنوب، مؤكدا ضرورة إعطاء مل الكهرباء أولوية.وقال الخزعلي في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” واطلعت عليه /المعلومة/، “ندعم إجراءات الحكومة بالسيطرة على المنافذ […]

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