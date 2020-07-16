بيان من الرافدبن يتعلق بمنح السلف للموظفين

2020/07/16 | 10:19 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلن مصرف الرافدين، الخميس، عن استمراره في منح السلف للموظفين عن طريق البطاقة الالكترونية الماستر كارد.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، إن "سلف الموظفين يكون التقديم اليها ألكترونياً عن طريق الرابط الإلكتروني https://qi.iq/loans او فروع المصرف في بغداد والمحافظات".وأشار الى ان "السلف الالكترونية بدون كفيل وان تسليفها للأشخاص الراغبين لها والحاملين لأدوات الدفع الالكتروني يستغرق فترة قصيرة".

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