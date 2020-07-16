المالكي يطالب وزارة الصحة باستيعاب خريجي الكليات والمعاهد الطبية للمساهمة بالقضاء على كورونا

2020/07/16 | 10:23 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي وزارة الصحة العراقية باستيعاب خريجي الكليات والمعاهد الطبية في مؤسساتها.ورأى المالكي بحسب تغريدةً على “تويتر” أنه بدل التعاقد مع كورادر طبية أجنبية يجب أن تقوم وزراة الصحة باستيعاب خريجي الكليات والمعاهد، وأرجع … Readmore

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