الحشد الشعبي يباشر بتعفير الرميثة للحد من كورونا

2020/07/16 | 10:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..باشرت معاونية الدعم اللوجستي للحشد الشعبي، الخميس، بتعفير قضاء الرميثة في محافظة المثنى للحد من فايروس كورونا.وقال مسؤول مديرية التموين والنقل في المعاونية احمد عباس المالكي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، انه ”ضمن المرحلة الثانية من حملة ” قادة النصر” تم الانتهاء من عملية تعفير ناحيتي الهلال والمجد في محافظة المثنى “، […]

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